В Сибири 14-летняя девочка напала на подругу и устроила поножовщину в лесу

В Новосибирской области школьница изрезала канцелярским ножом свою сверстницу в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

Как стало известно, 1 октября 13-летняя школьница пошла в лес со своей 14-летней подругой. Там девочки поссорились, тогда старшая достала канцелярский нож и ранила им младшую приятельницу. Последняя активно сопротивлялась и была спасена благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Удары пришлись в жизненно важные органы, тем не менее сейчас жизни пострадавшей ничто не угрожает.

Нападавшую уже задержали, в ближайшее время суд изберет в ее отношении меру пресечения. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего и мотивы подозреваемой.

Ранее в Дагестане подросток избил сверстника на глазах у своих друзей, снимавших побои на камеру.