Жителей Ленобласти предупредили о непогоде 4 октября

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предупредил жителей Ленинградской области о шторме в акваториях Финского залива и Ладожского озера 4 октября. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Атмосфера становится все активнее над нами, вынося к Санкт-Петербургу уже штормовые циклоны. Очередной циклон, образуясь в районе Англии, придет в наш регион ночью 4 октября. Сильные дожди пройдут не только в Санкт-Петербурге, но и во многих районах Ленинградской области», — написал Колесов.

По его словам, возможны порывы западного и северо-западного ветра до 25-30 м/с, в Санкт-Петербурге и Ленобласти — до 15-20 м/с .Температура воздуха останется в пределах +9... +14°С.

Колесов отметил, что первые отрицательные температуры возможны в ночное время на выходных.

До этого специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявляла, что первый снег может выпасть в Москве на этой неделе.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.