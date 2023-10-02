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Старушку с пистолетом задержали на автовокзале в Петербурге

В Петербурге на автовокзале разоружили пенсионерку с пистолетом в сумочке

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ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Во Фрунзенском районе Петербурга пенсионерка пыталась пронести на автовокзал газовый пистолет в дамской сумочке. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Наряд Росгвардии на автовокзал на набережной Обводного канала вызвали сотрудники. При досмотре вещей пожилой женщины, в ее сумочке был обнаружен пистолет. Прибывшие росгвардейцы на месте задержали хозяйку оружия — 71-летнюю пенсионерку и изъяли у нее газовый пистолет «ИЖ-79-8» калибра 8 мм и магазин с семью патронами.

«Установлено, что как владелец гражданского оружия женщина на учете не состоит. При этом по учетам баз данных Росгвардии изъятый пистолет не числится», — отметили в ведомстве.

Пенсионерку доставили в отдел полиции, решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности.

Ранее в Приамурье подросток ворвался в чужой дом с муляжом пистолета и похитил у хозяев телефон.

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