Старушку с пистолетом задержали на автовокзале в Петербурге

Во Фрунзенском районе Петербурга пенсионерка пыталась пронести на автовокзал газовый пистолет в дамской сумочке. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Наряд Росгвардии на автовокзал на набережной Обводного канала вызвали сотрудники. При досмотре вещей пожилой женщины, в ее сумочке был обнаружен пистолет. Прибывшие росгвардейцы на месте задержали хозяйку оружия — 71-летнюю пенсионерку и изъяли у нее газовый пистолет «ИЖ-79-8» калибра 8 мм и магазин с семью патронами.

«Установлено, что как владелец гражданского оружия женщина на учете не состоит. При этом по учетам баз данных Росгвардии изъятый пистолет не числится», — отметили в ведомстве.

Пенсионерку доставили в отдел полиции, решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности.

Ранее в Приамурье подросток ворвался в чужой дом с муляжом пистолета и похитил у хозяев телефон.