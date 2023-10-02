Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Китае упал пассажирский самолет

В китайской провинции Аньхой упал самолет с пассажирами на борту

close
100%
Depositphotos

В Китае упал пассажирский самолет. Об этом сообщает китайский информационный портал «Пэнпай», передает ТАСС.

По данным портала, самолет с пассажирами на борту упал в провинции Аньхой на востоке Китая 1 октября. Сведений о том, куда он направлялся и сколько человек находилось на борту, пока нет.

Воздушное судно принадлежала авиаклубу «Аньхой цзиньин» («Золотой орел Аньхоя»). Информация о пострадавших уточняется. Ведется расследование происшествия.

16 сентября авиакатастрофа произошла в районе экваториальных дождевых лесов бассейна реки Амазонка на севере Бразилии. Самолет Embraer Bandeirante совершал посадку во время ливня на аэродроме в 400 км от административного центра штата города Манаус. На его борту находились 12 туристов и 2 члена экипажа. В результате крушения выживших нет.

Ранее сообщалось, что учебный самолет экстренно сел в поле под Оренбургом из-за неполадок с двигателем.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий