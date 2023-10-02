В Китае упал пассажирский самолет. Об этом сообщает китайский информационный портал «Пэнпай», передает ТАСС.

По данным портала, самолет с пассажирами на борту упал в провинции Аньхой на востоке Китая 1 октября. Сведений о том, куда он направлялся и сколько человек находилось на борту, пока нет.

Воздушное судно принадлежала авиаклубу «Аньхой цзиньин» («Золотой орел Аньхоя»). Информация о пострадавших уточняется. Ведется расследование происшествия.

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