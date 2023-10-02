В Чебоксарах неизвестный парашютист приземлился перед самолетом

Неизвестный парашютист едва не помешал работе аэропорта Чебоксар после приземления прямо перед взлетающим самолетом. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

В издании уточнили, что борт № 6808 Чебоксары — Москва-Шереметьево в 9.40 утра готовился к взлету.

Однако прямо перед самолетом оказался любитель экстрима.

«Быстро спустился, собрал экипировку, перебежал взлетно-посадочную полосу и скрылся за территорией аэропорта», — добавили в СМИ.

Как поясняется, поймать мужчину оперативно не удалось, но камеры его засекли.

В настоящий момент полицейские ведут поиски парашютиста.

Вылет был отложен всего на несколько минут.

До этого стало известно, что в Ленинградской области парашютист мог погибнуть из-за выполнения низкого разворота. У парашютиста возникли проблемы, когда он находился на высоте 200 метров.

Ранее мужчину арестовали после прыжка с парашютом с Эйфелевой башни.