СК РФ предъявил обвинение украинскому командиру из-за атаки на нефтебазу в Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Обвинение заочно предъявлено командиру 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ Евгению Булацику.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины, по предварительным данным, атаковали нефтебазу, расположенную в Клинцах в Брянской области при помощи беспилотного летального аппарата.

Украинские военные сбросили два снаряда с БПЛА. Утверждается, что охранники предприятия заметили две воронки диаметром 10 см при ночном обходе территории между резервуарами.

В настоящий момент подробности инцидента с беспилотником украинских военных в Брянской области не приведены.

Официальная информация о попытке атаки нефтебазы военными ВСУ отсутствует.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.