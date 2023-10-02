Пьяный прохожий напал на обладателя кубка Москвы по самбо из-за внешности

Пьяный прохожий напал на 15-летнего обладателя кубка Москвы по самбо из-за внешности. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Мещерском парке 30 сентября. Подросток бежал кросс и присел отдохнуть на скамейке вместе со своей девушкой. В этот момент к молодым людям подошел нетрезвый мужчина и, нецензурно выражаясь, начал высказываться о внешности юноши. Пара его проигнорировала и прохожий ушел.

Через 10 минут мужчина вернулся еще более разъяренным, начал оскорблять девушку и попытался к ней приблизиться. В этот момент 15-летний самбист встал между ними и получил удар в челюсть. Агрессор еще дважды замахивался на подростка, но оба раза юноша отбрасывал его в сторону.

После произошедшего медики диагностировали у школьника вывих челюсти. Полиция ищет нападавшего.

Ранее на Урале мужчины напали на 18-летнюю девушку из-за цвета волос и бросили ее в фонтан.