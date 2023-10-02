В Екатеринбурге 85-летнего тренера Ражева признали виновным в домогательствах к ребенку

Приговор 85-летнему Николаю Ражеву вынесли в Чкаловском районном суде Екатеринбурга, его признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Мужчина стал фигурантом уголовного дела в 2021 году после того, как 10-летняя школьница обвинила его в сексуальных домогательствах. Таким образом она якобы решила отомстить своему тренеру, который выгнал ее с занятий по теннису за нарушение дисциплины. Девочка заявила о приставаниях пожилого преподавателя своей матери, а та обратилась в полицию.

Мастера спорта СССР лишили свободы на два года. По решению суда, их он должен будет провести в колонии строгого режима. Как уточняется, Ражев не считает себя виновным.

«Безусловно будем обжаловать приговор, но сам факт, что приговор был вынесен в таких рамках – свидетельствует, что все понимают», – прокомментировала решение суда адвокат Юлия Бузуева. По ее словам, стороне защиты удалось доказать, что девочка, обвинившая тренера в домогательствах, соврала. Кроме того, психиатры не выявили у мужчины сексуального влечения к детям и каких-либо психических отклонений.

По данным Ura.ru, также суд взыскал с тренера 150 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Петербурге уроженца Узбекистана заподозрили в изнасиловании семилетнего мальчика.