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Сотрудник аэропорта Пхукета повредил шасси самолета «Аэрофлота»

«Аэрофлот» отменил рейс Пхукет — Москва по вине сотрудников аэропорта Пхукета

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Аэрофлот

Рейс Пхукет (Таиланд) — Москва, запланированный на 2 октября, был отменен из-за повреждения наземными службами аэропорта Пхукет створки шасси самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот».

«Вылет рейса SU275 Пхукет — Москва от 2.10.2023 отменен по техническим причинам. При подготовке воздушного судна к вылету наземными службами аэропорта Пхукет была повреждена створка шасси», — говорится в сообщении.

Перевозчик уточнил, что пассажиров этого рейса перебронировали на другие ближайшие рейсы.

В соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании пассажиров обеспечили питанием, напитками и разместили в гостинице.

11 сентября сообщалось, что рейс «Уральских авиалиний» до Сочи вернулся в аэропорт Казани из-за неисправности. При этом во время полета пассажирам рассказали, что воздушное судно вынуждено вернуться из-за неблагоприятных погодных условий в Сочи.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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