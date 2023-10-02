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В Белоруссии завели уголовные дела на правительство в изгнании

В Белоруссии возбудили уголовные дела по факту деятельности Рады БНР

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Global Look Press

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила ряд уголовных дел по факту противоправной деятельности Рады Белорусской народной республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о госбезопасности генпрокуратуры Валерия Шуляка.

По словам Шуляка, составы преступлений разные, в том числе тяжкие и особо тяжкие. Представителей признанной экстремистской организацией в Белоруссии Рады БНР обвиняют в заговоре с целью захвата власти, реабилитации нацизма, разжигании ненависти, подстрекательстве белорусов к участию в вооруженном конфликте за границей.

Материалы уголовных дел направили в белорусское КГБ, которое должно установить и привлечь к ответственности граждан, причастных к деятельности Рады БНР. В то же время генпрокуратура потребовала от властей Великобритании, США и Канады прекратить деятельность организации на их территории.

Рада Белорусской народной республики была основана в 1948 году и представляет собой правительство в изгнании. В июле 2023 года КГБ Белоруссии признал Раду экстремистским формированием и запретил ее деятельность в стране.

Ранее в Белоруссии задержали украинского диверсанта.

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