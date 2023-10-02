В Белоруссии завели уголовные дела на правительство в изгнании

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила ряд уголовных дел по факту противоправной деятельности Рады Белорусской народной республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о госбезопасности генпрокуратуры Валерия Шуляка.

По словам Шуляка, составы преступлений разные, в том числе тяжкие и особо тяжкие. Представителей признанной экстремистской организацией в Белоруссии Рады БНР обвиняют в заговоре с целью захвата власти, реабилитации нацизма, разжигании ненависти, подстрекательстве белорусов к участию в вооруженном конфликте за границей.

Материалы уголовных дел направили в белорусское КГБ, которое должно установить и привлечь к ответственности граждан, причастных к деятельности Рады БНР. В то же время генпрокуратура потребовала от властей Великобритании, США и Канады прекратить деятельность организации на их территории.

Рада Белорусской народной республики была основана в 1948 году и представляет собой правительство в изгнании. В июле 2023 года КГБ Белоруссии признал Раду экстремистским формированием и запретил ее деятельность в стране.

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