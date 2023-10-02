Психолог рассказала, с какими проблемами могут столкнуться дети на домашнем обучении

Дети, которые находятся на домашнем обучении, могут столкнуться с трудностями с адаптацией во взрослой жизни. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала детский психолог Наталья Наумова.

По ее словам, важным составляющим школы является социализация.

«Зачастую родители путают, думая, что социализация — это просто общение с другими людьми. Они думают, что если в присутствии родителей ребенок общается с детьми друзей или ходит в какой-то кружок, то это и есть социализация. Но это не так. В школе ребенок остается один без родителей с учителями, детьми, преодолевает разные трудности — ребенок должен адаптироваться, подстроиться, научиться взаимодействовать, научиться договариваться», — отметила психолог.

Школьники также могут испытывать проблемы с организацией и перестать достаточно тщательно следить за собой и внешним видом после дистанционного обучения, заключила Наумова.

Исследование, проведенное Домашним лицеем онлайн-школы Skyeng и психологической платформой Alter, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что частые переезды, необходимость в индивидуальном подходе к обучению и буллинг со стороны одноклассников — три самые популярные причины, по которым родители перевели бы детей на семейное образование.

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