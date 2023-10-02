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ВСУ пытались подорвать авиазавод в Смоленске дронами-камикадзе

В Смоленске авиазавод подвергся атаке беспилотников ВСУ

Беспилотники ВСУ пытались атаковать Смоленский авиационный завод 1 октября. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Всего со стороны Украины было запущено четыре дрона-камикадзе, пишут журналисты. Целью как минимум трех из них был авиазавод. Один БПЛА сбили, а остальные, по предварительным данным, подавили силами радиоэлектронной борьбы.

По информации Mash, один дрон ликвидировали на бетонной площадке рядом с цехом № 63. Обломки ещё двух рухнули около 55-го цеха, повредив крышу и попав на взлетно-посадочную полосу аэродрома Северный. Детали четвертого БПЛА повредили остекление в торговом центре «Кутузов» и балконы девятиэтажного жилого дома.

В то же время Telegram-канал Shot утверждает, что беспилотников было пять. По данным канала, обломки троих причинили вышеописанные повреждения, а еще два дрона упали в пригородном лесу.

Официальных данных по поводу случившегося не поступало.

Ранее Минобороны сообщило о попытке беспилотника ВСУ атаковать Белгородскую область.

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