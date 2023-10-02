В Минэкономразвития России подвели итоги туристического сезона

За это лето жители России совершили 33 млн туристических поездок, что на 5 млн больше прошлогоднего показателя, рассказал kp.ru глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, этот показатель в мае-августе вырос почти на 16%. Он уточнил, что в статистике учитывалось именно число поездок, а не туристов.

Самыми востребованными маршрутами этим летом были Москва и Московская области, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан. По данным Минэкономразвития, россияне также стали чаще путешествовать в Дагестан, Республику Алтай и Адыгею.

«Важно отметить и значительный рост спроса на отдых в Приморском крае. Дальний Восток интересен туристам, а сейчас перелеты стали доступнее благодаря хорошим тарифам «Аэрофлота» на рейсы в Приморье. Спрос на отдых на Балтийском побережье вырос на 25% — тут тоже сказались цены на авиабилеты и новые прямые рейсы в Калининград из разных городов страны», — отметили эксперты национального туроператора «Алеан».

В конце сентября в пресс-службе «МегаФона» сообщали, что за лето 2023 года приток туристов в Мурманскую и Амурскую области по сравнению с сезоном 2022 года составил 39% и 17% соответственно. По общему количеству принятых туристов по-прежнему лидером стал Краснодарский край. Второе место занимает Москва, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В пятерку самых популярных регионов также вошли Дагестан и Татарстан.

Ранее был назван самый негостеприимный регион России.