Россиянам запретили въезд на авто в Болгарию

Глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов заявил, что Болгария со 2 октября вводит запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом пишет болгарское издание «24 часа», передает РИА Новости.

«Я уверен, что к концу дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей», — сказал он.

Запрет на въезд касается легковых и грузовых автомобилей. По словам директора пограничной полиции, в Болгарию ежемесячно въезжает не так много российских автомобилей, точное количество он не смог назвать.

В ночь на 3 октября в силу вступит запрет правительства Норвегии на въезд на территорию страны автомобилей, зарегистрированных в РФ. Ограничения коснутся транспортных средств, в которых девять и менее сидений. Ранее подобный запрет ввели Германия, Польша, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия. О том, как можно проехать в Европу на автомобиле, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.