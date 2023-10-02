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Фермеры нашли самодельную взрывчатку на поле в Ростовской области

Под Таганрогом фермеры нашли схрон с самодельной взрывчаткой на поле

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Схрон с самодельной взрывчаткой, начиненной шурупами, обнаружили под кустом на поле в Ростовской области. Как сообщил 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, взрывные устройства нашли под Таганрогом три местных фермера в конце сентября.

По данным журналистов, сначала мужчины приняли схрон за кучу мусора, но, подойдя поближе, поняли, что это пакет, обмотанный пленкой. Открыв его, они нашли внутри три самодельных взрывных устройства, а также запалы от ручных гранат. Фермеры тут же позвонили в полицию.

Прибывшие на месте правоохранители обследовали взрывчатку и выяснили, что она была напичкана 40-миллиметровыми шурупами. Саперы обезвредили СВУ, а полицейские и спецслужбы забрали устройства с собой для дальнейшего изучения. Теперь силовики пытаются понять, кто оставил взрывоопасный пакет на поле. С фермерами полиция провела разъяснительную беседу.

Ранее сообщалось, что москвич заплатил «долг» секс-работнице под угрозой отправки в зону СВО.

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