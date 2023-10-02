Двое жителей Хабаровска ограбили дом, пока хозяева спали

Дорогие часы, валюту и мобильные телефоны вынесли из частного дома двое ночных воров в Хабаровске, они обокрали спящих хозяев. Об этом сообщает УМВД по региону.

Двух воров из Хабаровска будут судить за кражу имущества на общую сумму три миллиона рублей. Ранее судимые злоумышленники разбили окно в частном доме, пробрались через него в помещение и вынесли оттуда денежные средства в сумме 350 тыс. рублей, иностранную валюту, два мобильных телефона, несколько пар наручных часов и документы.

Хозяева жилища в это время спали. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении кражи были задержаны двое местных жителей, 33 и 36 лет. Оба уже имели проблемы с законом за аналогичные преступления.

Похищенное злоумышленники поделили между собой, часть украденных вещей сожгли. Уголовное дело передано в суд, ворам может грозить реальный тюремный срок.

Ранее домушники ограбили в Греции российского блогера-миллионника.