Водители нашли способ вернуть права, лишенные после езды «под лекарствами»

В России граждане нашли способ вернуть автомобильные права, которых они были лишены за езду «под лекарствами». Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Правила дорожного движения в РФ запрещают управлять автомобилем под воздействием лекарств, которые ухудшают реакцию водителей. До ноября 2022 года суды лишали водителей прав при выявлении следов ненаркотических и непсихотропных препаратов, однако после этого Конституционный суд (КС) запретил наказывать водителей за это, так как формально в КоАП нет нормы, которая позволяла бы наказывать водителей за принятие лекарств.

«Автомобилисты тем временем решили воспользоваться временным запретом, чтобы вернуть права, которых они лишились за прием лекарств», — говорится в статье.

С тех пор Верховный суд со ссылкой на Конституционный суд отменил несколько решений о лишении прав водителей, наказанных за прием различных сильнодействующих анальгетиков и препаратов для лечения эпилепсии, подчеркивает газета.

Летом 2023 года правительство внесло уточняющие поправки в Административный кодекс, чтобы прекратить эту практику. Планируется создать конкретный список несовместимых с вождением препаратов.

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