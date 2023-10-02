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На Подмосковье опустился густой туман

Северо-запад Подмосковья окутал густой туман

В Подмосковье, прилегающем к северо-западу столицы, наблюдается густой туман с видимостью не более 100 метров, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, по состоянию на 6:30 утра плохая видимость была зафиксирована в Путилково, который находится в одном километре от МКАД.

Многоэтажные здания исчезают в тумане, а свет фонарей еле пробивается сквозь пелену.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Москве сохранится высокая вероятность дождей, а температура не поднимется выше 14–16 градусов Цельсия, колеблясь в пределах 11–16 градусов по области.

Ранее пассажиры вынужденно севшего в Улан-Удэ рейса «Уральских авиалиний» запаниковали на борту. О произошедшем на борту самолета из-за вынужденной посадки рассказала одна из пассажирок, отмечает источник. Читинский аэропорт не смог принять рейс в связи с туманом, и судно вынужденно посадили в Улан-Удэ, где двое мужчин начали паниковать из-за произошедшего.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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