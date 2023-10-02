На Украине объявили отбой воздушной тревоги

Действие воздушной тревоги на Украине прекратилось спустя 40 минут после объявления. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты на сайте министерства цифровой трансформации страны.

До этого сообщалось о воздушной тревоге в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины.

В ночь на 30 сентября, по данным Telegram-канала издания «Зеркало недели», взрывы на Украине произошли в Харькове, городе Запорожье и вблизи Краматорска. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе произошли как минимум четыре взрыва.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.