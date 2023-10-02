Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине объявили отбой воздушной тревоги

Минцифры Украины сообщило об отбое воздушной тревоги

close
100%
Shutterstoke

Действие воздушной тревоги на Украине прекратилось спустя 40 минут после объявления. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты на сайте министерства цифровой трансформации страны.

До этого сообщалось о воздушной тревоге в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины.

В ночь на 30 сентября, по данным Telegram-канала издания «Зеркало недели», взрывы на Украине произошли в Харькове, городе Запорожье и вблизи Краматорска. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе произошли как минимум четыре взрыва.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий