В четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога

В Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях звучит воздушная тревога. Об этом сообщается на сайте министерства цифровой трансформации Украины.

До этого воздушную тревогу объявили в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины в ночь на 1 октября.

В ночь на 30 сентября, по данным Telegram-канала издания «Зеркало недели», взрывы на Украине произошли в Харькове, городе Запорожье и вблизи Краматорска. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе произошли как минимум четыре взрыва.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.