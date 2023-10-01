Главный редактор RT Симоньян заявила о падении дрона около ее родового дома в Адлере

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ударный беспилотный летательный аппарат рухнул рядом с ее родовым домом в Адлере. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Симоньян.

По словам руководителя российского медиахолдинга, беспилотник упал напротив дома, где она росла. Сейчас там живут родственники Симоньян с маленькими детьми.

«Цели все дальше, ставки все выше, ядерный ультиматум все безальтернативнее», — заключила главред канала RT.

В конце августа текущего года Симоньян заявила, что рядом с ее домом снова упал беспилотник. Тогда она подчеркивала, что рядом с ее домом «второй раз за неделю упал беспилотник».

Также 15 июля российские спецслужбы объявили о предотвращении покушения на Симоньян и журналистку Ксению Собчак. В ФСБ заявили, что преступления готовились по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.