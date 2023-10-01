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Эрдоган прокомментировал попытку теракта в столице Турции

Эрдоган считает «последними вздохами террористов» попытку теракта в Анкаре

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Presidential Press Office/Handout via Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал попытку теракта в центре Анкары, совершенную утром 1 октября, как «последние вздохи террористов» в отношении страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед этим глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая объявил о попытке теракта около здания министерства в центре Анкары. Один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован, уточнил он. Полицейские получили огнестрельные ранения.

«Теракт, в ходе которого двое преступников были обезврежены в результате своевременного вмешательства наших подразделений безопасности сегодня утром, — это последние вздохи террористов», — подчеркнул турецкий лидер.

До этого сообщалось, что попытка теракта произошла у здания МВД Турции, пострадали двое полицейских.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.

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