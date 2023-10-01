Эксперт «Дигории» рассказала о программах поддержки пожилых людей в России

Государства развиваются, по мере развития технологий улучшается и качество жизни, ее продолжительность увеличивается. Об этом 1 октября, в День пожилого человека, заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Марта Лесюк.

«По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году демографический состав населения Земли значительно изменится: число людей старше 60 лет удвоится, в связи с чем необходимо уже сейчас уделять особое внимание рискам в области старения, например проблеме деменции. Для России также характерны упомянутые тенденции. В качестве системных мер государственной поддержки успешно реализуются проекты «Московское долголетие», «Активное долголетие», «Российское долголетие» и другие», — подчеркнула она.

Эксперт объяснила, что все они направлены на сохранение социальных и когнитивных функций у пожилых людей, что во многом способствует профилактике деменции и возможности ее раннего выявления.

«Помимо объективного прагматического аспекта важно отметить, что забота о пожилых людях и уважение к старшим являются одной из основополагающих традиционных семейных ценностей. Преемственность поколений всегда играла большую роль в менталитете россиян. Как известно, 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. Для многих россиян именно бабушки и дедушки стали одними из главных воспитателей и наставников в жизни», — добавила Лесюк.

Также она рассказала, что по случаю праздника «Волонтеры победы» проводят мероприятия для представителей старшего поколения и вместе со всеми неравнодушными поздравляют дедушек и бабушек, ветеранов и пенсионеров.

«Граждане серебряного возраста имеют большую и важную социальную функцию в государстве. По этой причине необходимо обеспечить их включенность в общественную жизнь и создать комфортные условия для естественного процесса старения», — заключила Лесюк.