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Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение по Крымскому мосту возобновлено после приостановки

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Константин Михальчевский/РИА Новости

На Крымском мосту возобновилось движение автомобилей. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал информцентра по ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Ранее движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановили утром 1 октября, срок действия ограничения не называется. Другой дополнительной информации, включая сроки возобновления движения по Крымскому мосту, пока не приводится.

Ночью 17 июля текущего года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Национальный антитеррористический комитет РФ обвинил в случившемся спецслужбы Украины. Согласно данным НАК, атаку на мост осуществили два украинских надводных беспилотника. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в Крыму назвали фейком информацию об эвакуации населения.

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