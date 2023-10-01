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Украинские диверсанты пытались проникнуть в Курскую область

Shot: меры усиления приняты в трех областях из-за попытки прорыва украинской ДРГ

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Курской области, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, в районе 4.10 российские пограничники обнаружили вооруженную группировку из четырех человек недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района.

Сообщается также, что перед попыткой прорыва диверсанты вели огонь из РПГ-7.

«ДРГ была отброшена назад, прорыва границы не допущено», — подчеркивается в сообщении.

В Белгородской, Брянской и Курской областях усилили меры безопасности.

28 сентября Shot также сообщал, что украинская диверсионно-разведывательная группа совершила попытку прорваться в Белгородскую область с территории Сумской области, однако российские военнослужащие не допустили этого.

21 сентября в Минобороны РФ рассказали об обезвреживании украинских диверсантов на острове Переяславском в Херсонской области.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

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