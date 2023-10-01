В Турции начали расследование теракта у здания МВД в Анкаре

Главная прокуратура Анкары начала расследование теракта у здания МВД Турции в столице страны, введен запрет на вещание для ТВ. Об этом сообщила турецкая газета Star.

«Главная прокуратура Анкары начала расследование теракта, был введен запрет на вещание», — пишет издание.

Ранее глава турецкого МВД Али Ерликая сообщил, что около 09:30 два террориста приехали на автомобиле к въездным воротам Главного управления безопасности МВД страны. Один из террористов взорвал себя, другой — был нейтрализован. В результате происшествия двое полицейских получили ранения.

До этого сообщалось, что до взрыва прозвучало несколько выстрелов.

В августе у турецкого порта Дериндже произошел взрыв. Турецкие СМИ писали, что взрыв произошел в элеваторе в момент загрузки судна с зерном.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.