В Ленобласти мужчина запер возлюбленную на даче и поджег дом

В Киришском районе Ленинградской области мужчина поджег входную дверь в дом, в котором запер свою партнершу. Об этом сообщает 47news.

Инцидент произошел 30 сентября в садовом товариществе «Березка» неподалеку от села Посадников Остров. Очевидцы сообщили в полицию о попытке поджога дома в первой половине дня. Перед этим, как было установлено, 57-летний безработный петербуржец поссорился со своей 55-летней сожительницей и решил ей отомстить. Мужчина поджег дверь дачи, заперев женщину одну внутри.

В результате пламя перекинулось на стену, огонь сумели ликвидировать соседи. Они также удерживали поджигателя до приезда правоохранителей.

Как выяснили сотрудники полиции, перед произошедшим пострадавшая и пироман выпивали, в близких отношениях они находились около пяти лет. Мужчина был ранее судим за незаконное хранение и распространение наркотиков.

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