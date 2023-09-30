Путин поблагодарил граждан России за сплоченность

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность гражданам страны за их сплоченность и патриотический настрой. Об этом он заявил в своем видеообращении по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, размещенном на сайте Кремля.

«Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное – защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что российский народ был непобедим в годы Великой Отечественной войны и остался таким по сей день.

До этого Путин говорил, что вместе россияне смогут преодолеть любые испытания и будут поэтапно идти только вперед.

Ранее Путин рассказал, на что направлены действия России.