Сбившего пешеходов в центре Москвы водителя Mercedes задержали

Водителя Mercedes, который сбил пешеходов на Большой Никитской улице в центре Москвы, задержали, он отказался от медосвидетельствования. Об этом сообщили в столичном СК.

«Водитель <…> отказался от процедуры проведения медицинского освидетельствования», — уточнили в ведомстве.

В СК отметили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, вечером 29 сентября иномарка вылетела на тротуар и сбила прохожих. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Сейчас сотрудники столичного СК проводят осмотр места происшествия, назначают необходимые судебные экспертизы и допрашивают очевидцев аварии.

До этого в полиции рассказали, что пострадавшие в ДТП получили травмы различной степени тяжести, подробности об их состоянии не уточняются, им оказывается медицинская помощь. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Ранее в Москве произошло ДТП около ТЦ «Калейдоскоп», где столкнулись четыре легковых машины и две маршрутки.