В Москве экс-сотрудница КГБ перепутала звук стиральной машины с БПЛА и вызвала полицию

В Москве 82-летняя экс-сотрудница КГБ приняла шум от стиральной машины за запуск БПЛА (беспилотного летательного аппарата) и вызвала полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Кронштадтском бульваре. Жительница одного из домов услышала подозрительный шум и подумала, что это звук беспилотника.

Пенсионерка пришла к выводу, что дрон запустили ее соседи — звук доносился из соседней квартиры. Женщина незамедлительно сообщила о своих подозрениях в полицию. Во время общения с сотрудниками правоохранительных органов она отметила, что раньше работала в КГБ.

Прибывший на указанное пенсионеркой место патруль исследовал местность и не обнаружил там никого, кто мог запустить беспилотник. Выяснилось, что вызвавший подозрения у экс-сотрудницы КГБ шум — это работа соседской стиральной машины.

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