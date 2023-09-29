Мелания Трамп пересмотрела брачный договор с экс-президентом США

Жена 45-го президента США Мелания Трамп изменила условия брачного договора с Дональдом Трампом на фоне возможной победы супруга на предстоящих выборах главы государства. Об этом пишет издание Page Six со ссылкой на источники.

В материале указано, что в течение последнего года супруга экс-лидера страны вместе со своей командой «тихо» вела переговоры о подписании нового «послебрачного» соглашения. Как отметил собеседник издания, пересмотр соответствующего документа происходит уже третий раз с момента начала семейной жизни бывшего президента и Мелании Трамп.

«Мелания больше всего обеспокоена сохранением и увеличением значительного имущества для их сына Бэррона», — уточнил он.

По словам другого источника, новые условия договора касаются и самой супруги Дональда Трампа. Соответствующие пункты охватывают как денежные средства, так и собственность семейной пары.

Согласно данным Page Six, экс-хозяин Белого дома по-прежнему обладает огромным состоянием. Однако растущее количество судебных счетов Трампа вынудило его жену пересмотреть брачное соглашение, чтобы обеспечить себе и сыну надежное будущее в случае развода. Тем не менее один из источников издания обратил внимание, что Мелания не угрожала супругу разрывом отношений.

Ранее Дональд Трамп ответил конкуренту за пост главы государства Крису Кристи, во время дебатов сравнившему его с персонажем мультфильма.