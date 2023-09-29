Стало известно, как распознать развитие деменции у пожилых по двум признакам

Первыми возможными признаками развития деменции у пожилых людей являются забывчивость и плохое настроение. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она подчеркнула, что любые неожиданные изменения в поведении близких людей должны насторожить и стать поводом обратиться к специалисту.

«Это может быть все что угодно. Например, традиционная забывчивость, когда человек не помнит, куда положил какой-то предмет или пришел в комнату и не знает зачем. Если проблема появилась внезапно и такого раньше не было, то это уже точно показатель того, что надо обследоваться», — сказала терапевт.

Перемены в настроении, по ее словам, иногда могут списывать на стресс или депрессию, однако, так также может проявляться и деменция. Чернышова при появлении подобным симптомов советует посетить невролога.

«У него в арсенале есть тесты, точно определяющие, идет ли речь про деменцию или нет. Это совсем простые вопросы. Например, показывают циферблат часов и спрашивают, какое время тут изображено, либо читают достаточно короткий список слов, и нужно просто вспомнить все из этого списка», — заключила она.

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин до этого советовал продолжать учиться, запоминать новую информацию и тренировать мозг, чтобы снизить риск развития деменции.

Ранее в России нашли способ очистить мозг от белка, связанного с деменцией.