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Таможенники отобрали у туристки, летевшей из Уфы в Египет, старинную икону-оберег

Таможенники изъяли у россиянки Казанскую икону Божьей Матери в аэропорту Уфы

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Приволжское таможенное управление

Россиянка лишилась дорожного оберега перед полетом на отдых в Египет. Об этом говорится на сайте Приволжского таможенного управления.

Жительница Уфы взяла с собой в дальнюю поездку старинную литую икону с изображением Казанской Божьей Матери. Женщина собиралась лететь в Шарм-эль-Шейх, но на ее дорожный оберег, хранившийся в сумочке, обратили внимание сотрудники таможенного поста в уфимском аэропорту.

Они уличили путешественницу в «недекларировании товаров», подлежащих этой таможенной процедуре, и «несоблюдении запретов и ограничений, установленных таможенным законодательством ЕАЭС». Туристка призналась, что не была знакома с этим правилами, поэтому и не задекларировала старинную миниатюру.

Икону отправили на экспертизу, и специалисты подтвердили опасения таможенников, отнеся предмет к категории культурных ценностей. Таким образом женщина стала фигуранткой дел об административных правонарушениях.

В ведомстве напомнили, что некоторые предметы искусства и коллекционирования возрастом старше 50 лет могут относиться к категории культурных ценностей, поэтому для их вывоза за рубеж необходимо иметь пассажирскую таможенную декларацию и соответствующее разрешение Минкульта.

Ранее у россиянина конфисковали старинную икону, которую он пытался вывезти в Германию.

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