Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине арестовали все имущество обвиняемого в госизмене депутата

В Киеве суд арестовал имущество обвиняемого в госизмене депутата Рады Шуфрича

close
100%
Freepik.com

Печерский суд Киева арестовал все имущество народного депутата Нестора Шуфрича, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщил украинскому изданию «Страна.ua», его адвокат Александр Тананакин.

Как рассказал адвокат, под арест попало и имущество нардепа, которое было вывезено из дома во время обыска. При этом Тананакин отметил, что не все вещи, которые забрали во время следственных действий в доме Шуфрича, принадлежало ему.

Ранее Шуфричу сообщили о подозрении в государственной измене. В тот же день суд в Киеве избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. По данным расследования, чиновник тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимира Сивковича, который, по версии следствия, является агентом ФСБ.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в коллаборационизме исполняющему обязанности директора организационно-правового и административно-хозяйственного департамента Министерства информационной политики Херсонской области, адвокату Валентину Рыбину.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях