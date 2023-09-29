Неизвестные пырнули ножом бездомную собаку на улице Иркутска

В Топкинском районе Иркутска живодер ранил уличного пса ножом. Об этом рассказали в Telegram-канале «Питомник собак К-9».

Прохожие нашли раненое животное в кустах и вызвали на место сотрудников полиции. О произошедшем также узнали сотрудники питомника и приехали, чтобы помочь с транспортировкой собаки в больницу.

«Проникающее ранение грудной клетки, прорезаны печень и легкие, огромная кровопотеря...Город, где опасно быть собакой», — написали волонтеры.

Они доставили пострадавшее животное в госпиталь, хирурги попытались помочь ему, но спасти пса в итоге не удалось.

По имеющимся данным, правоохранители занимаются установлением личности и местонахождения живодера.

Ранее на территории ДНР собаке прострелили голову из арбалета.