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Астролог из Севастополя заявила в полицию на мужчину, который говорил на английском языке

Mash на Волне: в Крыму женщина заподозрила прохожего иностранца в шпионаже

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Depositphotos

В Севастополе местная жительница заподозрила гуляющего по набережной мужчину в шпионаже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

Мужчина прогуливался по набережной Севастополя с рыжей собакой, на него обратила внимание местная жительница.

Женщине-астрологу незнакомец показался подозрительным, она решила на всякий случай снять его на видео, а когда услышала, что прохожий говорит на английском языке, предположила, что он иностранный шпион.

Бдительная горожанка вызвала полицию, но правоохранители, никакого шпиона не нашли.

Ранее пьяные тюменцы устроили охоту на наркоманов и избили случайного мужчину.

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