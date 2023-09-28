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В Астраханской области под женщиной обвалился балкон

Под Астраханью женщина пострадала после обрушения балкона в своей квартире

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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области

В Астраханской области местная жительница пострадала после падения с обрушившегося под ней балкона. Следователи начали проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

Инцидент произошел 28 сентября в закрытом городе Знаменск. В двухэтажном доме по улице Ленина произошло обрушение балкона, когда хозяйка квартиры находилась на нем. В результате женщину на «скорой» доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее различные телесные повреждения.

СК даст оценку действиям управляющей компании, которая обслуживает дом.

Ранее в московском ЖК трубы обрушились на иномарки на подземной парковке.

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