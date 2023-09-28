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Медведи разогнали отдыхающих на пикнике и съели котлеты для бургеров

Daily Mail: в США медведи ворвались на пикник и попали на видео

В штате Иллинойс два черных медведя ворвались на пикник и напугали отдыхающих. Об этом сообщает Daily Mail.

Набег косолапых попал на видео, два медведя проникли на территорию частного дома, где хозяева готовили на гриле бургеры. Хищников пытались спугнуть громкими звуками, но животные не боялись.

«Мы начали кричать, стучать кастрюлями и всячески пытались их отпугнуть, но они не реагировали. Мы быстро выключили гриль, схватили приготовленные бургеры и побежали в дом, так как были очень напуганы», — рассказала Мелани Фри, которая жарила бургеры вместе со своим возлюбленным.

Медведи сумели открыть гриль и съесть из него котлеты, косолапые также полакомились и диетической колой, которой запили свой обед.

Ранее в Мексике медведь испортил пикник отдыхающим.

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