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В Тегеране на оружейном заводе произошел взрыв

RRN: в Тегеране горит промышленный комплекс Минобороны Ирана

Взрыв произошел в промышленном комплексе Министерства обороны Ирана в Тегеране. Об этом сообщает RRN Media в своем Twitter.

По словам очевидцев, за взрывом последовал пожар, пострадавших нет. Отмечается, что комплекс ведомства расположен в районе Нобоньяд.

До этого шесть человек оказались заблокированы под землей в результате взрыва, прогремевшего на шахте в иранской провинции Семнан. Об этом утром 4 сентября сообщило местное новостное агентство Fars, сославшись на данные Общества Красного Полумесяца республики.

28 января на оборонном заводе в иранском городе Исфахан произошли взрывы. Министерство обороны Ирана заявило, что это была «неудачная атака» беспилотников.

В начале февраля постпред Ирана при ООН заявил, ссылаясь на предварительные результаты расследования, что ответственность за атаку на оборонный объект страны несет Израиль.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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