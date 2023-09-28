Гипертоников предупредили о скачках давления осенью

Из-за переменчивой осенней погоды у гипертоников могут наблюдаться скачки артериального давления. Об этом в интервью «Москве 24» предупредила врач-кардиолог Юлия Маршинцева. По ее словам, в зависимости от того, как меняется атмосферное давление, могут быть скачки то вверх, то вниз.

«Решить проблему можно, изменив дозировку препаратов от гипертонии. Все должно происходить исключительно под контролем врача. Как правило, дозы лекарств корректируются и самочувствие улучшается», — отметила Маршинцева.

Врач-терапевт Татьяна Романенко до этого предупреждала, что гипертония может привести к кровоизлияниям в глаза, а также к инфаркту и инсульту. По ее словам, часто повышенное артериальное давление не сопровождается какими-либо симптомами, но все равно пагубно влияет на здоровье человека.

Согласно исследованию, проведенному аналитиками Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почти половина людей с гипертонией не подозревают о наличии ее у себя. Выяснилось также, что каждый третий взрослый человек имеет высокое кровяное давление, но без соответствующих симптомов.

Ранее доктор Мясников назвал нормальные показатели давления.