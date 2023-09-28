11-летняя школьница и ее младший брат угнали машину матери и уехали за 300 км от дома

В США 10-летний школьник и его 11-летняя сестра угнали машину матери и уехали за 300 километров от дома, пишет HuffPost.

В полицию обратилась сама мать детей, сообщившая, что сын и дочь пропали вместе с машиной. Офицерам удалось поймать школьников на севере Флориды — за 300 километров от дома подростков.

«К своему большому удивлению, полицейские заметили, как 10-летний мальчик вышел из автомобиля вместе со своей 11-летней сестрой», — говорится в заявлении.

Брат рассказал полицейским, что его сестра расстроилась, когда мать отобрала у нее телефон за плохое поведение, поэтому они решили уехать в Калифорнию. После того, как с детьми поработали специалисты, они не нашли признаков того, что с ними плохо обращались дома.

После этого брата с сестрой передали в руки матери. Женщина отказалась комментировать ситуацию.

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