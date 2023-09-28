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Верховный суд вступился за обманутую мошенниками жительницу Самарской области

Верховный суд встал на сторону жертвы мошенников, которые взяли на нее кредит

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Верховный суд России вынес решение по делу жительницы Самарской области, которая взяла кредит и отдала деньги мошенникам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

По данным правоохранителей, аферисты позвонили в банк женщины и представились ее именем. Они отключили функцию оповещения и переподключили на другой номер. После этого они оформили кредит в размере 256 500 рублей под 19,99% годовых.

Правоохранители не нашли виновных. Тем временем банк обратился в суд, чтобы взыскать долг. Остальные суды становились на сторону организации. Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение.

Ранее в Красноярске злоумышленники за год выманили у преподавателя института искусств 8,2 миллиона рублей.

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