Верховный суд вступился за обманутую мошенниками жительницу Самарской области

Верховный суд России вынес решение по делу жительницы Самарской области, которая взяла кредит и отдала деньги мошенникам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

По данным правоохранителей, аферисты позвонили в банк женщины и представились ее именем. Они отключили функцию оповещения и переподключили на другой номер. После этого они оформили кредит в размере 256 500 рублей под 19,99% годовых.

Правоохранители не нашли виновных. Тем временем банк обратился в суд, чтобы взыскать долг. Остальные суды становились на сторону организации. Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение.

Ранее в Красноярске злоумышленники за год выманили у преподавателя института искусств 8,2 миллиона рублей.