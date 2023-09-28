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Жителя Свердловской области задержали за попытку вломиться в квартиру с ножом

В Свердловской области мужчина с ножом попытался вломиться в квартиру с ребенком

В Свердловской области мужчина вломился с ножом в дом, где находились женщина и ребенок. Об этом сообщает группа «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» во «Вконтакте».

Очевидцы сняли произошедшее на видео. На ролике видно, как неизвестный разбивает окно в квартиру на первом этаже и пытается пробраться внутрь. При незнакомце был нож. Во время инцидента в квартире находились женщина и ребенок.

Полиция оперативно задержала мужчину. Им оказался 34-летний местный житель, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. После задержания его увезли в суд. На данный момент он находится под стражей.

По словам правоохранителей, россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом он заявлял, что знал женщину, но она эту информацию отрицает.

Ранее в Омской области страдающий психическим заболеванием мужчина кастрировал себя с помощью ножа.

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