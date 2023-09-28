Кадыров перепутал танки Abrams с автомобилями Aurus

Глава Чечни Рамзан Кадыров перепутал танки американского производства Abrams с российскими автомобилями премиум-класса Aurus. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кадырова, российские военные успешно уничтожают западную технику и «Aurus, как их там, Abrams, не страшны».

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин провел встречу с Рамзаном Кадыровым.

Незадолго до встречи Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила, что глава Чечни «бросил вызов» правовой системе страны.

В Кремле «не захотели» комментировать видео с сыном Кадырова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти виновных в избиении Елены Милашиной и Александра Немова.