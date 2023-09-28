Под Краснодаром 14 школьников пострадали из-за распыления перцового баллончика в здании

В Краснодарском крае в школе отменили занятия после того, как учащийся распылил перцовый баллончик в здании. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в одном из учебных учреждений станицы Кисляковской Кущевского района. Ученик седьмого класса достал перцовый баллончик и распылил его содержимое. В результате за помощью обратились 14 детей.

На данный момент на месте инцидента работает полиция. Правоохранители проводят проверку и по ее результатам рассмотрят вопрос о постановке подростка на профилактический учет.

Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, после произошедшего занятия в школе отменили, детей отпустили домой. У пострадавших диагностировали ожоги слизистой горла и сильное отравление.

Ранее в Уфе таксист напал на пассажира с перцовым баллончиком.