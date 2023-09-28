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В Брянской области сообщили о повторной атаке беспилотника

Брянский губернатор Богомаз: РЭБ подавила атаку украинского беспилотника

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Shutterstock

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что украинская сторона предприняла повторную попытку атаки беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) территории региона.

«ВСУ пытались совершить еще одну террористическую атаку с помощью БПЛА», — говорится в сообщении.

Он добавил, что летательный аппарат самолетного типа уничтожили с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших в результате инцидента нет, на месте работают спецслужбы.

До этого 28 сентября Богомаз сообщал, что регион был атакован беспилотником, аппарат подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Позже информацию подтвердили в Министерстве обороны. Отмечается, что дрон был перехвачен над территорией Брянской области, граничащей с Черниговской и Сумской областями Украины.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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