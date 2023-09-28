Бывшего главу фонда жилстроя Красноярского края подозревают в махинациях с жильем

Бывшего генерального директора Красноярского краевого фонда жилищного строительства подозревают в махинациях с квартирами для бюджетников на сумму около 100 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщил собеседник, речь идет о Сергее Бердоусове. Он находился во главе фонда с 2013 по 2022 год.

По версии прокуратуры, в 2019 году в рамках региональной программы минстрой региона выделил 99 миллионов рублей. Планировалось, что на эту сумму фонд построит и купит 27 квартир для бюджетников.

Уже в 2020 году 11 помещений передали в счет оплаты договора займа, заключенного подведомственной организацией. Еще 16 квартир продали этому предприятию и гражданам. Таким образом, врачи и другие специалисты не получили жилье.

В отношении экс-руководителя фонда возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

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