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Советнику президента Нагорного Карабаха предъявили обвинения

СГБ Азербайджана: Варданяну предъявили обвинения в финансировании терроризма

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Советнику президента Нагорного Карабаха Рубену Варданяну предъявили обвинения в финансировании терроризма, сообщила Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

«Варданян <...> признан виновным по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279,3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных (по закону) и 318.1 (Азербайджан) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в сентябре прошлого года Варданян, будучи гражданином иностранного государства, незаконно пересек государственную границу Азербайджана вне пунктов пропуска «с целью совершения террористических и диверсионных актов», и проник на территорию временного проживания российских миротворцев в Карабахе. Советника главы НКР также обвинили в том, что он направлял средства «на организацию террористической деятельности» армянских незаконных вооруженных формирований в Нагорном Карабахе.

До этого Варданян заявил, что принял решение сдаться властям Азербайджана.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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