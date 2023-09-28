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Минздрав Узбекистана назвал число пострадавших при взрыве на складе в Ташкенте

Минздрав Узбекистана: при взрыве в Ташкенте погиб подросток, пострадали 163 человека

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При взрыве и пожаре на одном из складов Сергелийского района города Ташкента погиб один человек, пострадали 163, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.

По информации министерства, 24 пострадавших доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области и в больницы Ташкента. Остальные 138 пострадавших жителей получили амбулаторную медицинскую помощь, их доставили по домам.

«В результате инцидента один ребенок-подросток 2006 года рождения скончался на месте происшествия и был доставлен в больницу без признаков жизни», — сообщили в Минздраве.

Врачи отметили, что в настоящее время среди пациентов, проходящих лечение в больницах, нет людей с очень серьезными травмами, их состояние удовлетворительное.

Как рассказали ранее в МВД Узбекистана, пожар на складе компании «Интер Логистика» в Сергелийском районе Ташкента возник из-за удара молнии.

Взрыв и пожар произошли в Ташкенте в ночь на 28 сентября. Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

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