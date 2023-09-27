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В Калининградской области выявили 3 тонны зараженного опасным вирусом перца

В Калининградскую область не пустили 3 тонны зараженного перца из Сербии

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pixabay.com

В Калининградской области не допустили ввоза большой партии сербского перца, зараженного вирусом пятнистого увядания томатов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по области.

Как рассказали эксперты по фитосанитарному надзору, нарушения нашли при контроле партии свежих овощей в количестве 17 тонн.

«При досмотре продукции в партии перца свежем выявлен вирус пятнистого увядания томатов (бронзовость томата). Наличие заболевания подтверждено результатами лабораторной экспертизы Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ»», — рассказали в ведомстве, уточнив, что не допустили к распространению 2,9 тонны зараженных овощей.

Вирус пятнистого увядания томатов — заболевание, которое поражает культуры, выращиваемые в открытом грунте. Он приводит к отмиранию листьев, а затем поражению плодов.

Ранее в Санкт-Петербурге в колбасе двух производителей нашли африканскую чуму свиней.

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